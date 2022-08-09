"Я п'ять сімей утримую": Арестович відверто розповів про свої вражаючі заробітки

Позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович зізнався, що зараз його заробітки перевищують 300 тисяч гривень на місяць.

Так, в інтерв'ю передачі ЖВЛ Арестович розповів, що утримує не одну сім'ю, а п'ять, а основним джерелом його доходів є проведення семінарів із психології. При цьому Арестович уточнив, що посада радника не передбачає оплати, оскільки цим займається на громадських засадах.

"Раніше ви заробляли десь 300 тис. грн на місяць", – уточнила журналістка у свого співрозмовника.



"Зараз – набагато більше. Я п'ять сімей утримую – батьки, батьки дружини, сестри", – зізнався Арестович.

Найдорожчою покупкою радник глави ОП назвав свій автомобіль Volvo. А ось власної квартири в нього досі немає.

"Назбирав до 2014 року, а потім віддав цю суму на фронт", - поділився він.

Додамо, що з 2015 року Олексій одружений із дівчиною на ім'я Анастасія. За словами політика, майбутня дружина була слухачкою на його заняттях у авторській психологічній школі, яку він заснував тоді.

"Я її повів у кафе на каву. Кажу: "Все, ти моя дружина, одружуватимемося", – розповів Арестович. – Я просто відразу бачу – все, це моя дружина".



Арестович зізнався, що так само було під час знайомства з двома попередніми дружинами, імена яких він не називає. За його словами, нинішня та колишні дружини підтримують спілкування між собою.

Арестович має дві доньки, яким 18 і 11 років, а також 6-річний син. Позаштатний радник голови ОП зізнався, що дітей він балує, чому його «чисельні дружини не радіють».

"Їх три, від кожної є дитина, я не перевантажував жодної", – додав Арестович.