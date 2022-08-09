Сьогодні із Чорноморська відправляться ще два судна із українським продовольством

Україна зможе відвантажити 70 тисяч тон.

Сьогодні із Чорноморська відправляться ще два судна із українським продовольством
© Офіс президента України

Спільний координаційний центр при ООН узгодив вихід у вівторок, 9 серпня, із порту Чорноморська Одеської області двох суден в рамках Чорноморської зернової ініціативи, повідомила пресслужба спільного координаційного центру при ООН.

В сумі вантажні судна зможуть доставити понад 70 тисяч тон продовольства.

Так, балкер MV OCEAN LION (Океанський лев) має відправитись із порту під прапором Ліберії з 64,7 тисячі тонн кукурудзи та попрямує в Інчхон, Південна Корея.

Друге судно, MV RAHMI YAGCI (Рахмі Ягчі) переправить близько 5300 тон соняшникового шроту до турецького Стамбулу. Корабель ітиме під прапором Туреччини.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться
Блок рекламы


Похожие новости
Мобілізація в Україні: що загрожує українським чоловікам, які виїхали за кордон до війни та не повернулисяМобілізація в Україні: що загрожує українським чоловікам, які виїхали за кордон до війни та не повернулися
З одеських портів вийшов другий караван із продовольством: фото та відеоЗ одеських портів вийшов другий караван із продовольством: фото та відео
Окупанти готують самосуд над українськими військовими у Маріуполі: подробиці та фотоОкупанти готують самосуд над українськими військовими у Маріуполі: подробиці та фото
Окупанти у Маріуполі планують провести самосуд над українськими захисниками – міський головаОкупанти у Маріуполі планують провести самосуд над українськими захисниками – міський голова
Російська пропаганда запустила фейк про здачу українськими військовими низки містРосійська пропаганда запустила фейк про здачу українськими військовими низки міст
Трьом суднам з українським зерном погодили вихід із Чорноморська та ОдесиТрьом суднам з українським зерном погодили вихід із Чорноморська та Одеси
МЗС України розчароване рішенням суду в Лівані зняти арешт із судна з краденим українським зерномМЗС України розчароване рішенням суду в Лівані зняти арешт із судна з краденим українським зерном
Чергові судна з українським зерном готові до виходу з порту – КулебаЧергові судна з українським зерном готові до виходу з порту – Кулеба
Зеленський: Якби у 2014 світ належним чином зреагував на дії Росії — конфліктів сьогодні було б меншеЗеленський: Якби у 2014 світ належним чином зреагував на дії Росії — конфліктів сьогодні було б менше
До Туреччини прибув перший корабель з українським зерном — ЗМІДо Туреччини прибув перший корабель з українським зерном — ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости