Сьогодні із Чорноморська відправляться ще два судна із українським продовольством

Спільний координаційний центр при ООН узгодив вихід у вівторок, 9 серпня, із порту Чорноморська Одеської області двох суден в рамках Чорноморської зернової ініціативи, повідомила пресслужба спільного координаційного центру при ООН .

В сумі вантажні судна зможуть доставити понад 70 тисяч тон продовольства.

Так, балкер MV OCEAN LION (Океанський лев) має відправитись із порту під прапором Ліберії з 64,7 тисячі тонн кукурудзи та попрямує в Інчхон, Південна Корея.

Друге судно, MV RAHMI YAGCI (Рахмі Ягчі) переправить близько 5300 тон соняшникового шроту до турецького Стамбулу. Корабель ітиме під прапором Туреччини.