Фінляндія приєднується до ініціативи Британії і ділитиметься з ЗСУ досвідом своєї армії

У Міноборони Фінляндії анонсували проведення навчань для бійців ЗСУ в рамках програми, ініційованої Великою Британією, повідомляють на сайті відомства.

“Навчальну програму проводить Британія, яка звернулася за підтримкою до країн-партнерів. Метою програми є надання базової військової підготовки щонайменше 10 тисячам українських добровольців. Програма триватиме протягом цього року”, – йдеться в повідомленні.