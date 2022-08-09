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2022-08-09
Фінляндія приєднується до ініціативи Британії і ділитиметься з ЗСУ досвідом своєї армії
Йдеться про тритижневе навчання, де закордонні інструктори союзницьких держав ділитимуться навичками бойових дій на передовій, базовою медичною підготовкою, особливостями кіберзахисту.., інформує
Фінляндії анонсували проведення навчань для бійців ЗСУ© vremya4e.com
У Міноборони Фінляндії
“Навчальну програму проводить Британія, яка звернулася за підтримкою до країн-партнерів. Метою програми є надання базової військової підготовки щонайменше 10 тисячам українських добровольців. Програма триватиме протягом цього року”, – йдеться в повідомленні.
Оксана Коваль, ZN.ua