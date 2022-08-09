Фінляндія приєднується до ініціативи Британії і ділитиметься з ЗСУ досвідом своєї армії

Йдеться про тритижневе навчання, де закордонні інструктори союзницьких держав ділитимуться навичками бойових дій на передовій, базовою медичною підготовкою, особливостями кіберзахисту.., інформує ZN.ua.

Фінляндія приєднується до ініціативи Британії і ділитиметься з ЗСУ досвідом своєї армії
Фінляндії анонсували проведення навчань для бійців ЗСУ
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У Міноборони Фінляндії анонсували проведення навчань для бійців ЗСУ в рамках програми, ініційованої Великою Британією, повідомляють на сайті відомства.

“Навчальну програму проводить Британія, яка звернулася за підтримкою до країн-партнерів. Метою програми є надання базової військової підготовки щонайменше 10 тисячам українських добровольців. Програма триватиме протягом цього року”, – йдеться в повідомленні.


Оксана Коваль, ZN.ua





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