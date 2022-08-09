Щойно у нас буде достатньо сил і засобів, ми деокупуємо всі наші території — Зеленський в інтерв'ю WP

Російські лідери повідомили, що 11 вересня можуть провести в окупованих частинах сходу та півдня України — у Херсонській та Запорізькій областях — голосування про приєднання до Росії. Офіційні особи агресора кажуть, що референдуми узаконять претензії Росії на ці території, в Україні й усьому світі стверджують, що голоси будуть маніпульованим Росією фарсом, повідомляє The Washington Post.

Одним із викликів для українських посадовців, які наполягають на рішучих заходах для запобігання референдуму в Херсоні, є пояснення, чому він стане переломним моментом у війні. Переважна більшість міжнародної спільноти не визнала б такого голосування чи подальшої анексії Росією частини України. Однак аналітики стверджують, що як тільки росіяни офіційно оголосять Херсонську та Запорізьку області частиною Росії, це знищить будь-яку можливість виведення російських військ поза військовим шляхом.

Україна вже має сумний досвід таких дій Росії — війська РФ вторглися в Крим у 2014 році, провели голосування, яке не було визнане міжнародною спільнотою, і відтоді контролюють півострів. В Києві досі вважають, що відповідь Заходу тоді була недостатньою.

Анексія також може ускладнити ситуацію для західних країн, які постачають Україні зброю. Адже якщо після референдумів Москва розглядатиме удари по Херсону та Запоріжжю як посягання на російську територію, країни НАТО ризикують бути втягненими в конфлікт.

В інтерв’ю виданню, як і не один раз до цього, Зеленський заявив, що анексія території виключає можливість переговорів з Росією.

Наразі РФ поспішає з референдумом, адже Україна планує військовий контрнаступ на Херсонщині. Українські війська поступово відновлюють позиції навколо обласного центру — першого і єдиного великого міста захопленого Росією після 24 лютого.