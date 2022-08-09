Зеленський закликає світ «забанити» росіян

Один із способів зупинити Росію від анексії території України полягає в тому, щоб західні країни оголосили заборону на в’їзд усім громадянам Росії, інформує ZN.ua.

Зеленський закликає світ «забанити» росіян
© Радио Свобода

Один із способів зупинити Росію від анексії території України полягає в тому, щоб західні країни оголосили заборону на в’їзд усім громадянам Росії. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю The Washington Post під назвою «Zelensky calls on West to ban all Russian travelers».

«Найголовніші санкції — це закрити кордони, бо росіяни забирають чужу землю», — сказав він, додавши, що росіяни повинні «жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію».

Деякі критики стверджують, що блокування всіх росіян несправедливо вплине на тих, хто залишив свою країну через незгоду з рішенням Володимира Путіна напасти на Україну.

Втім, Зеленський певен, що такі розмежування не мають значення.

«Які б не були росіяни … нехай їдуть до Росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: «Ми не маємо нічого спільного з цією війною. Весь народ не може нести відповідальність, чи не так?» Може! Народ вибрав цю владу, і вони з нею не борються, не сперечаються, не тиснуть», — сказав він.

Росіяни, на переконання президента України, мають повертатись й жити на батьківщині. Тільки так можна вплинути на Путіна.

Вже накладені на Росію за її неспровоковану війну в Україні санкції, вважає Зеленський, є слабкими, порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

Російським авіакомпаніям заборонили літати над більшою частиною Європи та Північної Америки, що ускладнило для росіян можливість подорожувати за кордон. Однак повної заборони досі немає; громадяни Росії все ще можуть вільно подавати документи на отримання візи, наприклад, для відвідування Сполучених Штатів.

Водночас, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила журналістам у понеділок, що вона вважає, що видачу туристичних віз росіянам слід обмежити, і закликала ввести цю заборону на території всього Європейського Союзу.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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