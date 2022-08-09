Експерт пояснив, у яких випадках ППО безсила

Українська ППО безсила проти реактивної артилерії.

Експерт пояснив, у яких випадках ППО безсила
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали ударів по військових об'єктах на Вінниччині 7 серпня гіперзвуковими ракетами повітряного базування Х-47М «Кинжал».

"Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим засобам протиповітряної оборони ЗСУ ефективно виявляти та знищувати її", - пояснили у ЗСУ.

Також безсиле українське ППО проти реактивної артилерії, якою російські окупанти поливають прифронтові міста. Про це розповів представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, під час обстрілів реактивної та стовбурової артилерії також включається сигнал повітряної тривоги. Але зенітно-ракетні комплекси призначені для зовсім інших повітряних цілей.

"Прифронтові міста (Харків, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя) страждають насамперед через реактивну та стовбурову артилерію. Через неї також включається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл з території, підконтрольної російським військам, саме "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди це теж сприймають як ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль, ППО - безсила", - повідомив Ігнат.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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