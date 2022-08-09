РФ закрила доступ США до інспекції своїх ядерних об'єктів

У Москві назвали кілька причин.

Росія заявила про те, що зупиняє інспекції США на місцях відповідно до договору про скорочення стратегічних озброєнь із Вашингтоном, вказуючи на західні санкції та коронавірусні інфекції.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що об'єкти, які підлягають інспекціям відповідно до нового договору СНО, будуть «тимчасово» звільнені від таких інспекцій.

«Росія зараз змушена вдатися до цієї міри внаслідок наполегливого прагнення Вашингтона беззастережно домогтися поновлення інспекцій на умовах, що не враховують існуючих реалій», - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства, передає AFP.

Москва також звинуватила Вашингтон у прагненні «створити односторонні переваги» та позбавити Росію «права проводити інспекції на американській території».

У заяві вказувалося, що Москві стало важко проводити інспекції на американській території через західні санкції, включаючи закриття повітряного простору для російських літаків та візові обмеження.

У Москві також вказали на новий сплеск захворюваності на коронавірус у США.

«Вважаємо, що в умовах, що склалися, сторонам слід відмовитися від свідомо контрпродуктивних спроб штучно форсувати поновлення інспекційної діяльності з СНО і зосередитися на ретельному вивченні всіх існуючих проблем у цій сфері», — йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Минулого року США та Росія продовжили ДСНО на максимально дозволений термін у п'ять років.

Заява Москви була зроблена після того, як президент США Джо Байден закликав Росію та Китай продемонструвати свою відданість обмеженню ядерних озброєнь.

За словами Байдена, Росія має продемонструвати свою готовність відновити дію пакту про скорочення ядерних озброєнь, коли термін його дії закінчиться у 2026 році.

Новий СНО — це останній пакт, що залишився, про скорочення озброєнь між колишніми суперниками по холодній війні, що обмежує до 1550 одиниць ядерних боєголовок, які можуть бути розгорнуті Москвою і Вашингтоном.

За матеріалами: AFP /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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