Ердоган визнав, що наблизити припинення війни в Україні не вдалося

Президент Туреччини наголошує на важливості просування діалогу між Росією та Україною, інформує ZN.ua.

Ердоган визнав, що наблизити припинення війни в Україні не вдалося
© Офіс президента

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про те, що Туреччина докладає зусиль для зниження напруженості та запобігання конфліктам у регіоні, однак одних заяв про готовність до миру буває недостатньо. Про це Ердоган повідомив у ході конференції послів Туреччини у понеділок в Анкарі, передає "Анадолу".

"На жаль, нам не вдалося зберегти позитивну атмосферу і наблизити припинення кровопролиття. Знайшлися ті, хто виступив за продовження війни. Одних заяв про готовність до миру буває недостатньо. Мир може бути досягнутий лише шляхом відповідального підходу до того, що відбувається", - констатував президент.

При цьому Ердоган наголосив на успішному виконанні домовленостей, досягнутих 22 липня в Анкарі, про експорт українського зерна.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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