Ердоган визнав, що наблизити припинення війни в Україні не вдалося
Президент Туреччини наголошує на важливості просування діалогу між Росією та Україною, інформує
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про те, що Туреччина докладає зусиль для зниження напруженості та запобігання конфліктам у регіоні, однак одних заяв про готовність до миру буває недостатньо. Про це Ердоган повідомив у ході конференції послів Туреччини у понеділок в Анкарі, передає "
"На жаль, нам не вдалося зберегти позитивну атмосферу і наблизити припинення кровопролиття. Знайшлися ті, хто виступив за продовження війни. Одних заяв про готовність до миру буває недостатньо. Мир може бути досягнутий лише шляхом відповідального підходу до того, що відбувається", - констатував президент.
При цьому Ердоган наголосив на успішному виконанні домовленостей, досягнутих 22 липня в Анкарі, про експорт українського зерна.