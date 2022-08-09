Ердоган визнав, що наблизити припинення війни в Україні не вдалося

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про те, що Туреччина докладає зусиль для зниження напруженості та запобігання конфліктам у регіоні, однак одних заяв про готовність до миру буває недостатньо. Про це Ердоган повідомив у ході конференції послів Туреччини у понеділок в Анкарі, передає " Анадолу ".

"На жаль, нам не вдалося зберегти позитивну атмосферу і наблизити припинення кровопролиття. Знайшлися ті, хто виступив за продовження війни. Одних заяв про готовність до миру буває недостатньо. Мир може бути досягнутий лише шляхом відповідального підходу до того, що відбувається", - констатував президент.

При цьому Ердоган наголосив на успішному виконанні домовленостей, досягнутих 22 липня в Анкарі, про експорт українського зерна.