США закликають Росію припинити воєнні дії на ядерних об'єктах в Україні

Білий дім закликав Росію у понеділок припинити усі військові операції навколо ядерних об'єктів в Україні.

«Боротьба біля атомної станції небезпечна», — заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр журналістам на борту Air Force One під час польоту в Кентуккі, де президент Джо Байден має здійснити поїздку районами, що постраждали від повені.

"І ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об'єктах або поблизу них і повернути Україні повний контроль", - сказала Жан-П'єр.

Жан-П'єр повідомила, що Сполучені Штати продовжують "уважно стежити" за ситуацією на об'єкті, і датчики радіації "на щастя" не показали жодних ознак збільшення або аномального рівня радіації.

«Нам також відомі повідомлення про жорстоке поводження з персоналом (станції), і ми аплодуємо українській владі та операторам за їхню відданість ядерній безпеці у складних обставинах», — сказала вона, передає AFP .

Прес-секретар Білого дому заявила, що Сполучені Штати підтримують зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії, яке спостерігає за ядерною діяльністю ООН , щодо надання допомоги Україні у заходах ядерної безпеки та захисту.

Київ закликав у понеділок до створення демілітаризованої зони навколо атомної електростанції на сході України.

«Що необхідно зробити, то це вивести окупаційні сили зі станції та створити на території станції демілітаризовану зону», — заявив президент української атомної енергетичної компанії «Енергоатом» Петро Котін.

У заяві Котіна йдеться, що Росія розмістила у Запоріжжі близько 500 російських військовослужбовців та 50 одиниць військової техніки і що ситуація на заводі за останню добу погіршилася.

«Має бути миротворча місія за участю експертів МАГАТЕ та інших силових структур. Їхня присутність і передача контролю спочатку їм, а потім українській стороні вирішили б цю проблему», — додав він.

Нещодавні бойові дії на АЕС спонукали МАГАТЕ попередити про «дуже реальний ризик ядерної катастрофи».

Запорізька атомна електростанція в Енергодарі Запорізької області перебуває під російською окупацією із березня. 5-7 серпня окупанти кілька разів обстріляли промисловий майданчик атомної електростанції, пошкодивши високовольтну лінію автотрансформатора, азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Після обстрілу довелося розвантажити та відключити четвертий енергоблок.