США закликають Росію припинити воєнні дії на ядерних об'єктах в Україні

Україна просить сприяти передачі об'єкта під управління українським фахівцям, інформує ZN.ua.

США закликають Росію припинити воєнні дії на ядерних об'єктах в Україні
© Енергоатом

Білий дім закликав Росію у понеділок припинити усі військові операції навколо ядерних об'єктів в Україні.

«Боротьба біля атомної станції небезпечна», — заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр журналістам на борту Air Force One під час польоту в Кентуккі, де президент Джо Байден має здійснити поїздку районами, що постраждали від повені.

"І ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об'єктах або поблизу них і повернути Україні повний контроль", - сказала Жан-П'єр.

Жан-П'єр повідомила, що Сполучені Штати продовжують "уважно стежити" за ситуацією на об'єкті, і датчики радіації "на щастя" не показали жодних ознак збільшення або аномального рівня радіації.

«Нам також відомі повідомлення про жорстоке поводження з персоналом (станції), і ми аплодуємо українській владі та операторам за їхню відданість ядерній безпеці у складних обставинах», — сказала вона, передає AFP.

Прес-секретар Білого дому заявила, що Сполучені Штати підтримують зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії, яке спостерігає за ядерною діяльністю ООН, щодо надання допомоги Україні у заходах ядерної безпеки та захисту.

Київ закликав у понеділок до створення демілітаризованої зони навколо атомної електростанції на сході України.

«Що необхідно зробити, то це вивести окупаційні сили зі станції та створити на території станції демілітаризовану зону», — заявив президент української атомної енергетичної компанії «Енергоатом» Петро Котін.

У заяві Котіна йдеться, що Росія розмістила у Запоріжжі близько 500 російських військовослужбовців та 50 одиниць військової техніки і що ситуація на заводі за останню добу погіршилася.

«Має бути миротворча місія за участю експертів МАГАТЕ та інших силових структур. Їхня присутність і передача контролю спочатку їм, а потім українській стороні вирішили б цю проблему», — додав він.

Нещодавні бойові дії на АЕС спонукали МАГАТЕ попередити про «дуже реальний ризик ядерної катастрофи».

Запорізька атомна електростанція в Енергодарі Запорізької області перебуває під російською окупацією із березня. 5-7 серпня окупанти кілька разів обстріляли промисловий майданчик атомної електростанції, пошкодивши високовольтну лінію автотрансформатора, азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Після обстрілу довелося розвантажити та відключити четвертий енергоблок.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Блок рекламы


Похожие новости
Заморозити конфлікт в Україні не вдасться — ЗеленськийЗаморозити конфлікт в Україні не вдасться — Зеленський
РФ закрила доступ США до інспекції своїх ядерних об'єктівРФ закрила доступ США до інспекції своїх ядерних об'єктів
Ердоган визнав, що наблизити припинення війни в Україні не вдалосяЕрдоган визнав, що наблизити припинення війни в Україні не вдалося
Російська служба Бі-бі-сі встановила імена 5424 загиблих в Україні російських окупантівРосійська служба Бі-бі-сі встановила імена 5424 загиблих в Україні російських окупантів
Хто допомагав Путіну виробляти сучасну зброю для війни в Україні – доповідь RUSIХто допомагав Путіну виробляти сучасну зброю для війни в Україні – доповідь RUSI
Мобілізація в Україні: що загрожує українським чоловікам, які виїхали за кордон до війни та не повернулисяМобілізація в Україні: що загрожує українським чоловікам, які виїхали за кордон до війни та не повернулися
Сенатори від демократів та республіканців спільно закликають Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризмуСенатори від демократів та республіканців спільно закликають Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму
В Україні немає грошей на виробництво кіно – МінкультВ Україні немає грошей на виробництво кіно – Мінкульт
Війна в Грузії: США закликали Росію виконати умови угодиВійна в Грузії: США закликали Росію виконати умови угоди
Вбивав у Сирії, а загинув в Україні: ЗСУ знищили підполковника спецназу ФСБВбивав у Сирії, а загинув в Україні: ЗСУ знищили підполковника спецназу ФСБ
Последние новости
Подгружаем последние новости