Хто допомагав Путіну виробляти сучасну зброю для війни в Україні – доповідь RUSI

Чіпи для ракет, якими РФ вбиває українців, виробляються компаніями зі США, Європи та Азії. І поставляються агресору в обхід санкцій

Хто допомагав Путіну виробляти сучасну зброю для війни в Україні – доповідь RUSI
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Аналітики британського центру Royal United Services Institute вивчили 27 найефективніших систем озброєнь, які Росія використовує у війні проти України. Усі вони містять мікроелементи іноземного виробництва, йдеться у звіті RUSI.

У проаналізованих системах виявили щонайменше 450 унікальних мікрочіпів, зроблених компаніями зі США, Європи та Східної Азії: сенсори, процесори, двигуни, системи локації і передачі даних тощо.

«Переважання компонентів іноземного виробництва в цих системах показує, що ефективна робота російської військової машини значною мірою залежить від імпорту складної мікроелектроніки», - йдеться в документі.

Наприклад, точність наведення 300-мм ракети РСЗВ «Торнадо-С» забезпечують чіпи компаній зі США. Такими ракетами ввечері 29 червня окупанти обстріляли Миколаїв, загинули п'ятеро людей, ще семеро дістали поранення.

Ще один приклад – стратегічні крилаті ракети «повітря-земля» X-101, якими РФ вдарила у Кременчуці. Їхня робота також залежить від імпортної мікроелектроніки.

У 2017-2022 роках чіпи для російської зброї в обхід санкцій експортувалися зі США, Японії, Тайваню, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, Китаю, Південної Кореї, Великої Британії та Австрії, йдеться у доповіді.

Через провал «бліцкригу» РФ змушена витрачати більше ракет, ніж планувала під час підготовки вторгнення в Україну. Водночас поповнити їх запаси може бути складно – замінити іноземні чіпи за допомогою імпортозаміщення агресор не зможе.

У результаті РФ, можливо, доведеться або виготовляти малопотужні аналоги, або шукати шляхи обходу західних санкцій для купівлі імпортної електроніки.

«Розуміння того, як Росія обходить санкції для імпорту критично важливих технологій, важливе для обмеження інструментів військової агресії РФ», - наголошується в матеріалі.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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