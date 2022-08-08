Розстрілював з танку багатоповерхівки в Чернігові: окупант отримав 10 років ув’язнення

Військовий злочинець навмисно обстрілював цивільні будівлі

Розстрілював з танку багатоповерхівки в Чернігові: окупант отримав 10 років ув’язнення
Черговий окупант отримав термін в Україні
© СБУ

Деснянський районний суд Чернігова засудив до 10 років ув’язнення старшого сержанта ЗС РФ Михайла Кулікова. Окупант обстрілював цивільні багатоповерхівки. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Російський танкіст 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ 24 лютого у складі свого військового підрозділу перетнув державний кордон України зі сторони Білорусі. Просуваючись у напрямку Чернігівщини, його танк обстрілював населені пункти», - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що за наказом свого командира сержант 26 лютого 2022 року обстріляв 11-поверховий житловий будинок у Чернігові. При цьому очевидним є те що будинок заселений цивільними і не може бути військовою ціллю.

Результатом «влучного попадання» рашиста стало руйнування декількох квартир. Пізніше його танк було підбито, а екіпаж потрапив до полону, тепер Михайло Куліков, як і належить окупантові, сидітиме у в’язниці.

У СБУ нагадують, що росіяни зруйнували та пошкодили на Чернігівщині понад 7 тисяч будівель. Зокрема:

  • більше тисячі багатоповерхівок
  • 5.5 тис. приватних будинків;
  • 216 освітніх закладів;
  • 74 медичних заклада;
  • 45 закладів культури;
  • 183 об’єкти життєзабезпечення.


Артем Руденко, ZN.ua





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