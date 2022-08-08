Розстрілював з танку багатоповерхівки в Чернігові: окупант отримав 10 років ув’язнення
Військовий злочинець навмисно обстрілював цивільні будівлі
Деснянський районний суд Чернігова засудив до 10 років ув’язнення старшого сержанта ЗС РФ Михайла Кулікова. Окупант обстрілював цивільні багатоповерхівки. Про це повідомляє Служба безпеки України.
«Російський танкіст 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ 24 лютого у складі свого військового підрозділу перетнув державний кордон України зі сторони Білорусі. Просуваючись у напрямку Чернігівщини, його танк обстрілював населені пункти», -
Слідство встановило, що за наказом свого командира сержант 26 лютого 2022 року обстріляв 11-поверховий житловий будинок у Чернігові. При цьому очевидним є те що будинок заселений цивільними і не може бути військовою ціллю.
Результатом «влучного попадання» рашиста стало руйнування декількох квартир. Пізніше його танк було підбито, а екіпаж потрапив до полону, тепер Михайло Куліков, як і належить окупантові, сидітиме у в’язниці.
У СБУ нагадують, що росіяни зруйнували та пошкодили на Чернігівщині понад 7 тисяч будівель. Зокрема:
- більше тисячі багатоповерхівок
- 5.5 тис. приватних будинків;
- 216 освітніх закладів;
- 74 медичних заклада;
- 45 закладів культури;
- 183 об’єкти життєзабезпечення.