В Німеччині анонсували розширення формату «Рамштайн»

Найближча зустріч міністрів оборони пройде у Копенгагені

В Німеччині анонсували розширення формату «Рамштайн»
У Німеччині обіцяють розширити військову допомогу Україні
© unsplash/vmelnyk

Цього тижня північноєвропейські союзники України проведуть конференцію в Копенгагені на рівні міністрів оборони в Копенгагені. Цей захід стане продовженням і розширенням формату «Рамштайн». Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на речника Міноборони ФРН Арно Колаца.

«Нам важливо, щоб допомога могла бути стійкою, тривалою. І це дещо відрізняє цей формат від формату «Рамштайн», де йдеться про короткострокові поставки зброї Україні. Формат цієї конференції дуже добре вписується в нашу концепцію», - зазначив речник.

За словами речника міноборони ФРН, у Копенгагені обговорять питання довгострокового фінансування та підготовки українських військових.

Німеччина анонсувала розширення «свого внеску». Він «буде трохи ширшим, ніж у форматі Рамштайну». Конференція в Копенгагені стане продовженням і розширенням формату «Рамштайн».

У Копенгагену 11 серпня має відбутись Конференція північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони. Окрім міністра оборони України Олексія Резнікова, участь мають взяти представники наступних країн:

  • Велика Британія;
  • Естонська Республіка;
  • Ісландія;
  • Латвійська Республіка;
  • Литовська Республіка;
  • Королівство Нідерланди;
  • Федеративна Республіка Німеччина;
  • Королівство Норвегія;
  • Республіка Польща;
  • Словацька Республіка;
  • США, Фінляндська Республіка;
  • Чеська Республіка;
  • Королівство Швеція;
  • Австралія;
  • Канада;
  • Нова Зеландія.


Артем Руденко, ZN.ua





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