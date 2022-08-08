В Німеччині анонсували розширення формату «Рамштайн»
Найближча зустріч міністрів оборони пройде у Копенгагені
Цього тижня північноєвропейські союзники України проведуть конференцію в Копенгагені на рівні міністрів оборони в Копенгагені. Цей захід стане продовженням і розширенням формату «Рамштайн». Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на речника Міноборони ФРН Арно Колаца.
«Нам важливо, щоб допомога могла бути стійкою, тривалою. І це дещо відрізняє цей формат від формату «Рамштайн», де йдеться про короткострокові поставки зброї Україні. Формат цієї конференції дуже добре вписується в нашу концепцію», -
За словами речника міноборони ФРН, у Копенгагені обговорять питання довгострокового фінансування та підготовки українських військових.
Німеччина анонсувала розширення «свого внеску». Він «буде трохи ширшим, ніж у форматі Рамштайну». Конференція в Копенгагені стане продовженням і розширенням формату «Рамштайн».
У Копенгагену 11 серпня має відбутись Конференція північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони. Окрім міністра оборони України Олексія Резнікова, участь мають взяти представники наступних країн:
- Велика Британія;
- Естонська Республіка;
- Ісландія;
- Латвійська Республіка;
- Литовська Республіка;
- Королівство Нідерланди;
- Федеративна Республіка Німеччина;
- Королівство Норвегія;
- Республіка Польща;
- Словацька Республіка;
- США, Фінляндська Республіка;
- Чеська Республіка;
- Королівство Швеція;
- Австралія;
- Канада;
- Нова Зеландія.