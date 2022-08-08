Росіяни вдарили по Вінниччині найновішими ракетами «Кинджал»

Під час вчорашніх обстрілів, росіяни завдали по військових об’єктах у Вінницькій області ударів гіперзвуковими ракетами повітряного базування Х-47М «Кинджал». Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

За повідомленням , носіями ракет «Кинджал» є важкі винищувачі МіГ-31 та бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.

«Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено усього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 – понад 12000 км/год», - зазначають у Повітряних силах України.

Ракета після пуску з літака піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери, а вже при заході на ціль може «розігнатись» до 12 тис. км/год.

Нажаль, Збройні не мають засобів протиповітряної оборони, які б могли ефективно знищувати такі ракети.