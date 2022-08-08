Росіяни вдарили по Вінниччині найновішими ракетами «Кинджал»

Ракети дорогі і їх у окупантів сього декілька десятків

Росіяни вдарили по Вінниччині найновішими ракетами «Кинджал»
РФ знову вдарила по Україні "Кинджалами"
© Офіційний сайт Кремля

Під час вчорашніх обстрілів, росіяни завдали по військових об’єктах у Вінницькій області ударів гіперзвуковими ракетами повітряного базування Х-47М «Кинджал». Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

За повідомленням, носіями ракет «Кинджал» є важкі винищувачі МіГ-31 та бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.

«Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено усього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 – понад 12000 км/год», - зазначають у Повітряних силах України.

Ракета після пуску з літака піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери, а вже при заході на ціль може «розігнатись» до 12 тис. км/год.

Нажаль, Збройні не мають засобів протиповітряної оборони, які б могли ефективно знищувати такі ракети.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ з допомогою HIMARS вдарили по російських базах в Мелітополі — мер містаЗСУ з допомогою HIMARS вдарили по російських базах в Мелітополі — мер міста
Західна зброя працює: росіяни пересувають сили глибше в тил навіть на території Росії – Defense ExpressЗахідна зброя працює: росіяни пересувають сили глибше в тил навіть на території Росії – Defense Express
Вночі ЗСУ вдарили по Херсонському та Каховському мостах. Знищено бази з боєприпасамиВночі ЗСУ вдарили по Херсонському та Каховському мостах. Знищено бази з боєприпасами
Російські загарбники вдарили по інфраструктурному об’єкту в ХарковіРосійські загарбники вдарили по інфраструктурному об’єкту в Харкові
Росіяни б'ють по Дніпропетровщині ракетами, які підвели її в Чечні: подробиці та кадри нової атакиРосіяни б'ють по Дніпропетровщині ракетами, які підвели її в Чечні: подробиці та кадри нової атаки
Росіяни вбили Маріуполь: у мережі показали страшні кадриРосіяни вбили Маріуполь: у мережі показали страшні кадри
Окупанти обстріляли ракетами Харків. Інформація про постраждалих уточнюєтьсяОкупанти обстріляли ракетами Харків. Інформація про постраждалих уточнюється
Росіяни замінували ЗАЕС та об'єкти у Херсоні – ЮсовРосіяни замінували ЗАЕС та об'єкти у Херсоні – Юсов
Росіяни крадуть гроші, які платять жителі окупованих територій за електроенергіюРосіяни крадуть гроші, які платять жителі окупованих територій за електроенергію
Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ та зазнали нових втрат: вечірнє зведення ГенштабуРосіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ та зазнали нових втрат: вечірнє зведення Генштабу
Последние новости
Подгружаем последние новости