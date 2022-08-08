The Guardian: Ядерний апокаліпсис відклали в 1968 році, і ось він повернувся

У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку минулого тижня відбулася важлива подія для глобального миру і безпеки, а також для глобального здорового глузду. Втім, вона не привернула увагу ЗМІ чи політиків. Тож цілком зрозуміло, що подія пройшла майже непомічено.

Йдеться про конференцію, присвячену Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року, яку підписали 191 країна. Мало міжнародних угод мали таку майже одностайну підтримку. Озброєні ядерними арсеналами Ізраїль, Індія, Пакистан і КНДР лишаються виключенням. Якщо говорити просто, то Договір про нерозповсюдження ядерної зброї переслідує мету не допустити ядерну війну, заохочуючи країни роззброюватися, стримуючи поширення арсеналів і просуваючи мирне застосування ядерної фізики і технологій. І, принаймні, до сьогодні, цей документ допомагав зупинити чергову ядерну катастрофу, - пише у своїй статті помічник редактора видання The Guardian Саймон Тісдалл.

Він уточнює, що слово «черговий» вжите не випадково в попередньому реченні. 77 річницю першої такої катастрофи визначили 6 серпня в Хіросімі, де за один день у 1945 році загинули або були приречені на смерть в муках 140 тисяч цивільних. Для порівняння, приблизно 10 тисяч мирних мешканців України загинули за шість місяців після початку вторгнення Росії. Західна громадська думка, приспана кінцем Холодної війни, втратила з поля зору безмірний жах ядерної війни. Сьогодні не буває протестів проти арсеналів на зразок тих, які почалися в 1980-х роках біля авіабази «Грінхем Коммонс» у Великій Британії. Хоча розгортання нових ракет все ще відбувається.