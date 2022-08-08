Росія почала активно заміновувати лінію фронту — британська розвідка

Особливо активно ці схеми застосовують на Донбасі.

Росія почала активно заміновувати лінію фронту — британська розвідка
© КМДА, Олексій Самсонов

Росія, ймовірно, розгортає протипіхотні міни для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі. Ці міни потенційно можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення, повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Зокрема поблизу Донецьку та Краматорську Росія, за даними розвідників, спробувала застосувати розосереджені протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С.

«Серія PFM-1, яку зазвичай називають «міни-метелики», є глибоко суперечливою зброєю невибіркового типу. PFM-1 були використані з руйнівним ефектом під час радянсько-афганської війни, де вони покалічили велику кількість дітей, які сприйняли їх за іграшки», - зазначили в британському відомстві.

Аналітики зазначають, що запаси радянських часів, які використовує Росія, з часом стали ненадійними і тепер є дуже непередбачуваними, що створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій із розмінування в майбутньому.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 August 2022

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) August 8, 2022

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Ірина Знась, ZN.ua





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