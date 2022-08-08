В Ірані спростували чутки про використання Росією розвідувального супутника

Іранське космічне агентство заявляє що супутник не призначений для військових цілей, інформує ZN.ua.

В Ірані спростували чутки про використання Росією розвідувального супутника
© Роскосмос

Незабаром, 9 березня, іранський супутник «Хайям» буде запущений у Казахстані з космодрому Байконур за допомогою російської ракети-носія «Союз». Стосовно цієї події американські спецслужби попереджають, що розвідувальний супутник буде використаний Росією у військових цілях проти України. Проте Космічна агенція Ірану спростовує цю інформацію.

Згідно із заявою, станції збору супутникових даних знаходяться лише на території Ісламської Республіки Іран. Управління «Хайямом» та збір інформації з нього відбувається за зашифрованим алгоритмом. Тому жодна інша країна не має доступу до інформації з супутника та не може ним управляти.

«Чутки про використання «Хайяма» для військових цілей не відповідають дійсності» - йдеться у заяві.

Розвідувальний супутник використовується виключно з мирними цивільними діяльності. Отримані дані застосовуються для покращення управління та планування у сільськогосподарській, інфраструктурній та промисловій галузях. Тоді як Сили оборони Ірану мають власні унікальні засоби для виконання власних стратегічних задач.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Блок рекламы


Похожие новости
У ЦПД спростували фейки про мобілізацію науковців та родичів загиблих військовихУ ЦПД спростували фейки про мобілізацію науковців та родичів загиблих військових
Зеленський назвав заклики до переговорів з Росією огиднимиЗеленський назвав заклики до переговорів з Росією огидними
The Hill: Не можна штовхати Україну до мирної угоди з Росією, це шлях до ще більшої війниThe Hill: Не можна штовхати Україну до мирної угоди з Росією, це шлях до ще більшої війни
Міністр фінансів Німеччини закликав заборонити виробництво електроенергії з використанням газуМіністр фінансів Німеччини закликав заборонити виробництво електроенергії з використанням газу
Блінкен про захоплення ЗАЕС Росією: моторошний приклад «живого щита»Блінкен про захоплення ЗАЕС Росією: моторошний приклад «живого щита»
"Можемо і зробимо": Данилов розповів, коли Україна може повернутися до переговорів із росією"Можемо і зробимо": Данилов розповів, коли Україна може повернутися до переговорів із росією
Екс-глава ЦРУ спрогнозував, чи зможе Україна повернути захоплені Росією територіїЕкс-глава ЦРУ спрогнозував, чи зможе Україна повернути захоплені Росією території
США вестимуть переговори з Росією стосовно України лише тоді, коли вважатимуть, що це принесе користь — БлінкенСША вестимуть переговори з Росією стосовно України лише тоді, коли вважатимуть, що це принесе користь — Блінкен
У світі зростає ризик ядерної війни між США Росією та Китаєм через розрив комунікацій між цими країнамиУ світі зростає ризик ядерної війни між США Росією та Китаєм через розрив комунікацій між цими країнами
Зеленський вважає, що Україна має повернути захоплені Росією території протягом трьох-шести тижнів — конгресмен Адам СмітЗеленський вважає, що Україна має повернути захоплені Росією території протягом трьох-шести тижнів — конгресмен Адам Сміт
Последние новости
Подгружаем последние новости