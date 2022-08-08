В Ірані спростували чутки про використання Росією розвідувального супутника

Незабаром, 9 березня, іранський супутник «Хайям» буде запущений у Казахстані з космодрому Байконур за допомогою російської ракети-носія «Союз». Стосовно цієї події американські спецслужби попереджають, що розвідувальний супутник буде використаний Росією у військових цілях проти України. Проте Космічна агенція Ірану спростовує цю інформацію.

Згідно із заявою, станції збору супутникових даних знаходяться лише на території Ісламської Республіки Іран. Управління «Хайямом» та збір інформації з нього відбувається за зашифрованим алгоритмом. Тому жодна інша країна не має доступу до інформації з супутника та не може ним управляти.

«Чутки про використання «Хайяма» для військових цілей не відповідають дійсності» - йдеться у заяві.

Розвідувальний супутник використовується виключно з мирними цивільними діяльності. Отримані дані застосовуються для покращення управління та планування у сільськогосподарській, інфраструктурній та промисловій галузях. Тоді як Сили оборони Ірану мають власні унікальні засоби для виконання власних стратегічних задач.