Newsweek: В Міноборони Німеччини вказали на «жахливі» проблеми Росії на війні проти України
У Берліні вважають, що вже зараз Москві дуже складно продовжувати конфлікт, який вона розв’язала, інформує
Поставки західної оборонної допомоги Україні призвели до того, що російська армія зіштовхнулася з «жахливими» труднощами. І тепер війна, яка триває вже багато місяців, може докорінно змінитися.
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«Критичний аспект останніх кількох днів полягає в тому, що Росія тепер змушена реагувати на українські заяви і дії. Досі все було якраз навпаки: українці реагували на все, що робила російська армія», - сказав Ланге.
Він вказав на те, що Москва перекинула значні сили на південь до Херсона і Запоріжжя, які зараз перебувають під російською окупацією. Впродовж останніх тижнів українська армія намагалася вести контрнаступ в цих регіонах з метою визволити їх.