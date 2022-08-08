Newsweek: В Міноборони Німеччини вказали на «жахливі» проблеми Росії на війні проти України

Поставки західної оборонної допомоги Україні призвели до того, що російська армія зіштовхнулася з «жахливими» труднощами. І тепер війна, яка триває вже багато місяців, може докорінно змінитися.

Про це, як пише Newsweek , сказав голова Штабу керівництва Міноборони Німеччини Нікол Ланге (ХДС). Він переконаний, що західна військова допомога змінює динаміку російського вторгнення. Близько 50 країн світу допомагають Україні захистити себе від російської агресії. Зокрема, українська армія отримала системи HIMARS від США і самохідні гаубиці PzH 2000 від Німеччини і Нідердандів.

«Критичний аспект останніх кількох днів полягає в тому, що Росія тепер змушена реагувати на українські заяви і дії. Досі все було якраз навпаки: українці реагували на все, що робила російська армія», - сказав Ланге.

Він вказав на те, що Москва перекинула значні сили на південь до Херсона і Запоріжжя, які зараз перебувають під російською окупацією. Впродовж останніх тижнів українська армія намагалася вести контрнаступ в цих регіонах з метою визволити їх.