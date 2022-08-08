"Це того коштувало": Віталій Кім вибачився перед українцями, що сталося

"Це того коштувало": Віталій Кім вибачився перед українцями, що сталося

Просування російських військ у бік Миколаєва немає.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім, розповідаючи про результати комендантської години в Миколаєві, яка тривала з п'ятниці по понеділок.

«Прошу вибачення за незручності, які були цими вихідними, але це того коштувало. Вже близько 20 впроваджень зареєстрували різні правоохоронні органи, спіймали п'ятьох людей, які були в розшуку, виявили обладнання, яке реєструє фейкові акаунти», - звітував Кім.

Додамо, у свою чергу мер Миколаєва Олександр Сенкевич розповів, що з початку повномасштабної війни внаслідок обстрілів 132 миколаївці загинули (серед них одна дитина), 619 отримали поранення різного ступеня тяжкості (зокрема 8 дітей).

З 24 лютого внаслідок обстрілів у місті пошкоджено понад 500 багатоповерхівок (з яких 30% мають повторні руйнування) та близько 700 приватних будинків (понад 70 не підлягають відновленню).

руїни, війна, обстріл, Миколаїв

Окрім житла у Миколаєві пошкоджено десятки навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури та інших об'єктів.

Загалом російська агресія завдала Ніколаєву збитків майже на 790 млн грн.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Блок рекламы


Похожие новости
Путінські війська геть сказилися та ставлять світ перед загрозою ядерної катастрофи — СтефанчукПутінські війська геть сказилися та ставлять світ перед загрозою ядерної катастрофи — Стефанчук
"Це буде сигнал для Китаю": в США попередили про нову небезпеку на тлі війни рф проти України"Це буде сигнал для Китаю": в США попередили про нову небезпеку на тлі війни рф проти України
"Буде наступний етап": у США попередили, до чого готуватися українцям та скільки ще триватиме війна"Буде наступний етап": у США попередили, до чого готуватися українцям та скільки ще триватиме війна
Гауляйтер Нової Каховки Віталій Гура помер у реанімаціїГауляйтер Нової Каховки Віталій Гура помер у реанімації
В Україні до 40% впав рівень охоплення щепленнями, йдеться передусім про дітейВ Україні до 40% впав рівень охоплення щепленнями, йдеться передусім про дітей
Північна Македонія передала Україні чотири літакиПівнічна Македонія передала Україні чотири літаки
Підпал росіянами, а не обстріл українцями: ISW також не вірить у російську версію трагедії в ОленівціПідпал росіянами, а не обстріл українцями: ISW також не вірить у російську версію трагедії в Оленівці
«Ми перед затишшям»: українців попередили про різку зміну ситуації на фронті«Ми перед затишшям»: українців попередили про різку зміну ситуації на фронті
"Українська команда" передала військовим ССО "Азов" дрони - Палатний"Українська команда" передала військовим ССО "Азов" дрони - Палатний
КНР постійно «попереджала» Тайвань, але при цьому не застосовувала жодних агресивних дій, - Володимир ФесенкоКНР постійно «попереджала» Тайвань, але при цьому не застосовувала жодних агресивних дій, - Володимир Фесенко
Последние новости
Подгружаем последние новости