"Це того коштувало": Віталій Кім вибачився перед українцями, що сталося

Просування російських військ у бік Миколаєва немає.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім, розповідаючи про результати комендантської години в Миколаєві, яка тривала з п'ятниці по понеділок.

«Прошу вибачення за незручності, які були цими вихідними, але це того коштувало. Вже близько 20 впроваджень зареєстрували різні правоохоронні органи, спіймали п'ятьох людей, які були в розшуку, виявили обладнання, яке реєструє фейкові акаунти», - звітував Кім.

Додамо, у свою чергу мер Миколаєва Олександр Сенкевич розповів, що з початку повномасштабної війни внаслідок обстрілів 132 миколаївці загинули (серед них одна дитина), 619 отримали поранення різного ступеня тяжкості (зокрема 8 дітей).

З 24 лютого внаслідок обстрілів у місті пошкоджено понад 500 багатоповерхівок (з яких 30% мають повторні руйнування) та близько 700 приватних будинків (понад 70 не підлягають відновленню).

Окрім житла у Миколаєві пошкоджено десятки навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури та інших об'єктів.

Загалом російська агресія завдала Ніколаєву збитків майже на 790 млн грн.