"Ми приймаємо заяви": чи мобілізують жінок, які стали на військовий облік

"Ми приймаємо заяви": чи мобілізують жінок, які стали на військовий облік

Жінка, яка вперше стає на військовий облік повинна принести з собою паспорт, ідентифікаційний код, фотокартки 3х4, диплом про освіту.

Про це в інтерв’ю «Громадському» повідомив полковник Руслан Тригуб, який очолює Дарницький територіальний центр комплектування у Києві.

За його словами, жінки так само проходить медичну комісію.

«Тільки додається жіночий лікар. Потрібно принести довідку й від цього лікаря», - заявив Тригуб.

За його словами, жінки вже приходять у військомати.

«Приходять, за бажанням пишуть заяву. Ми приймаємо заяви, ставимо на військовий облік», - повідомив полковник, додавши, що до цього на військовому обліку перебували ті, хто мав облікову спеціальність: лікарі, медсестри, низка інших військових спеціальностей. Тож у нас були непоодинокі випадки, коли призивали жінок», - заявив Тригуб, відповідаючи на питання, чи були випадки мобілізації жінок.

Про це Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв у Фейсбуці.

Зазначається, що Генштаб опрацював пропозиції щодо внесення змін до Переліку спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінок беруть на військовий облік. Зазначений перелік затверджений наказом міністра оборони України від 11.10.2021 №313 (зі змінами відповідно до наказу міністра оборони України від 07.02.2022 №35, зареєстрованого Міністерством юстиції України поточного року).

Наказ передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінки, які мають спеціальності та професії, визначені в додатку 1 до наказу, братимуться на військовий облік військовозобов’язаних.

Водночас, проведення загальної мобілізації під час війни з російською федерацією засвідчило, що на військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань призвані близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.


Катерина Петренко, politeka.net





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