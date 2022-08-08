Кремль перевіряє готовність світу «проковтнути» анексію і не бачить спротиву — Подоляк

РФ має відчувати ціну кожного такого кроку.

Кремль перевіряє готовність світу «проковтнути» анексію і не бачить спротиву — Подоляк
© 24 канал

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк дорікнув партнерів у відсутності відповідної реакції на намагання Росії привласнити захоплені українські території та спроби провести там псевдореферендум.

На думку Подоляка, кожен крок РФ у напрямку проведення так званого «волевиявлення» на окупованих територіях України має викликати збільшення постачання зброї з боку Заходу

«Кремль перевіряє готовність світу «проковтнути» анексію та не бачить спротиву. Агресор має розуміти ціну кожного кроку. Червоні лінії мають бути окреслені», - наголосив Подоляк.

Кожен крок ?? у бік псевдореферендумів на окупованих територіях має викликати збільшення постачання зброї з боку Заходу. Кремль перевіряє готовність світу «проковтнути» анексію та не бачить спротиву. Агресор має розуміти ціну кожного кроку. Червоні лінії мають бути окреслені.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 8, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





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