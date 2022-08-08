Кремль перевіряє готовність світу «проковтнути» анексію і не бачить спротиву — Подоляк

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк дорікнув партнерів у відсутності відповідної реакції на намагання Росії привласнити захоплені українські території та спроби провести там псевдореферендум.

На думку Подоляка, кожен крок РФ у напрямку проведення так званого «волевиявлення» на окупованих територіях України має викликати збільшення постачання зброї з боку Заходу

«Кремль перевіряє готовність світу «проковтнути» анексію та не бачить спротиву. Агресор має розуміти ціну кожного кроку. Червоні лінії мають бути окреслені», - наголосив Подоляк.