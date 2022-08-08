Українські військові знешкодили російські ДРГ у Луганській області

Поблизу чотирьох населених пунктів у Луганській області українські військові виявили та знешкодили розвідувальні групи окупантів, заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Лише за ніч, що минула, вони вдарили сімома ракетами, завдали два авіаудари, 11 разів вели обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, тричі застосовували міномети, чотири рази до штурму долучалися танкові війська", - наголосив Гайдай.