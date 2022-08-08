Інстаграм-блогерка протрималася на посаді заступника міністра Мінсоцполітики лише шість тижнів, але встигла непогано заробити

Оклад Сергєєвій поклали у 2,5 раза більше, ніж Президенту України, інформує ZN.ua .

"Звільнити Сергєєву Анну Олександрівну з посади заступника Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, - йдеться в документі.

При цьому, як з'ясували ЗМІ, за шість тижнів на посаді Сергєєва встигла непогано заробити.

Так, на запит "Українських новин" Міністерство соціальної політики України повідомило, що заробітна плата колишнього заступника міністра соцполітики з питань європейської інтеграції 25-річної Анни Сергєєвої становила в червні 40 561,77 гривні, в липні - 58 836,86 гривні.

Нагадаємо, що 10 червня Кабінет Міністрів призначив Instagram-блогера без досвіду роботи Анну Сергєєву заступником міністра соцполітики з питань європейської інтеграції. Оклад новопризначеному заступнику поклали у 2,5 раза більше, ніж Президенту України.

У міністерстві Сергєєву так і представили - як блогера, а також як інфлюенсера.

За п'ять днів після цього стало відомо, що Марина Лазебна йде з посади міністра. Верховна Рада підтримала це рішення 10 червня. Чи мало це звільнення якийсь зв'язок з призначенням Сергєєвої заступником міністра, і за чиєї ініціативи відбулася відставка Лазебної, невідомо.

19 липня новим міністром соціальної політики стала Оксана Жолнович. І рівно за тиждень після цього кар'єра Сергєєвої на посаді заступника міністра припинилася.