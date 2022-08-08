Інстаграм-блогерка протрималася на посаді заступника міністра Мінсоцполітики лише шість тижнів, але встигла непогано заробити

Оклад Сергєєвій поклали у 2,5 раза більше, ніж Президенту України, інформує ZN.ua.

"Звільнити Сергєєву Анну Олександрівну з посади заступника Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, - йдеться в документі.

При цьому, як з'ясували ЗМІ, за шість тижнів на посаді Сергєєва встигла непогано заробити.

Так, на запит "Українських новин" Міністерство соціальної політики України повідомило, що заробітна плата колишнього заступника міністра соцполітики з питань європейської інтеграції 25-річної Анни Сергєєвої становила в червні 40 561,77 гривні, в липні - 58 836,86 гривні.

Нагадаємо, що 10 червня Кабінет Міністрів призначив Instagram-блогера без досвіду роботи Анну Сергєєву заступником міністра соцполітики з питань європейської інтеграції. Оклад новопризначеному заступнику поклали у 2,5 раза більше, ніж Президенту України.

У міністерстві Сергєєву так і представили - як блогера, а також як інфлюенсера.

За п'ять днів після цього стало відомо, що Марина Лазебна йде з посади міністра. Верховна Рада підтримала це рішення 10 червня. Чи мало це звільнення якийсь зв'язок з призначенням Сергєєвої заступником міністра, і за чиєї ініціативи відбулася відставка Лазебної, невідомо.

19 липня новим міністром соціальної політики стала Оксана Жолнович. І рівно за тиждень після цього кар'єра Сергєєвої на посаді заступника міністра припинилася.

За матеріалами: Українські новини / ZN.UA /
Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Блок рекламы


Похожие новости
Окупаційна адміністрація у Запорізькій області розпорядився провести референдумОкупаційна адміністрація у Запорізькій області розпорядився провести референдум
В РФ повідомили про 3,2 млн біженців з України: лише 55 тис з них попросили тимчасового захистуВ РФ повідомили про 3,2 млн біженців з України: лише 55 тис з них попросили тимчасового захисту
До моргів Київщини влітку надійшло 270 тіл, в тому числі з “Азовсталі” – більшість неопізнаніДо моргів Київщини влітку надійшло 270 тіл, в тому числі з “Азовсталі” – більшість неопізнані
Чекають окупантів: за один день у Бахмуті затримали шістьох прихильників «руского міра»Чекають окупантів: за один день у Бахмуті затримали шістьох прихильників «руского міра»
Окупанти контролюють лише частину селища Піски: карти бойових дій від ISWОкупанти контролюють лише частину селища Піски: карти бойових дій від ISW
ЗСУ "відмінусували" шість складів з боєприпасами та пункти управління окупантів на півдніЗСУ "відмінусували" шість складів з боєприпасами та пункти управління окупантів на півдні
Шабуніна звільнили з Центру інновацій МОУ, очільник ЦПК говорить про «помсту міністра»Шабуніна звільнили з Центру інновацій МОУ, очільник ЦПК говорить про «помсту міністра»
Ексзаступника керівника ГУР підозрюють у роботі на російські спецслужбиЕксзаступника керівника ГУР підозрюють у роботі на російські спецслужби
Лише половина країн G20 підтримують санкції проти РФ — BloombergЛише половина країн G20 підтримують санкції проти РФ — Bloomberg
Розбиті будинки та залишена техніка: на Харківщині захисники звільнили село ДібрівнеРозбиті будинки та залишена техніка: на Харківщині захисники звільнили село Дібрівне
Последние новости
Подгружаем последние новости