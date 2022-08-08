Інстаграм-блогерка протрималася на посаді заступника міністра Мінсоцполітики лише шість тижнів, але встигла непогано заробити
Оклад Сергєєвій поклали у 2,5 раза більше, ніж Президенту України, інформує
"Звільнити Сергєєву Анну Олександрівну з посади заступника Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, - йдеться в документі.
При цьому, як з'ясували ЗМІ, за шість тижнів на посаді Сергєєва встигла непогано заробити.
Так, на запит
Нагадаємо, що 10 червня Кабінет Міністрів призначив Instagram-блогера без досвіду роботи Анну Сергєєву заступником міністра соцполітики з питань європейської інтеграції. Оклад новопризначеному заступнику поклали у 2,5 раза більше, ніж Президенту України.
У міністерстві Сергєєву так і представили - як блогера, а також як інфлюенсера.
За п'ять днів після цього стало відомо, що Марина Лазебна йде з посади міністра. Верховна Рада підтримала це рішення 10 червня. Чи мало це звільнення якийсь зв'язок з призначенням Сергєєвої заступником міністра, і за чиєї ініціативи відбулася відставка Лазебної, невідомо.
19 липня новим міністром соціальної політики стала Оксана Жолнович. І рівно за тиждень після цього кар'єра Сергєєвої на посаді заступника міністра припинилася.