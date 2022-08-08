Ризики витоку водню та радіації зберігаються: що відбувається на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція, яка зазнала пошкоджень внаслідок російського обстрілу, станом на ранок понеділка, 8 серпня, продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, повідомили в НЕК «Енергоатом».

Під час російського обстрілу Запорізької АЕС, яка є найбільшою атомною електростанцією Європи, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист. Як наслідок досі відключений один із трьох працюючих енергоблоків електростанції.

За даними української енергогенеруючої компанії, внаслідок атаки серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Попри спроби персоналу стабілізувати ситуацію, ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин залишаються. Також високою є пожежна небезпека.

Також пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

«Український персонал станції продовжує працювати та докладати усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень», - зазначили в «Енергоатомі», та підкреслили, що Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України.