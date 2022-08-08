Західна зброя працює: росіяни пересувають сили глибше в тил навіть на території Росії – Defense Express

Російська окупаційна армія боїться ударів високоточної зброї ЗСУ, наданої західними союзниками, не на тимчасово окупованих територіях України, але й безпосередньо території РФ . Про це повідомило видання Defense Express , посилаючись на власні джерела.

За інформацією видання, російське командування вирішило дещо посунути «назад» польовий табір двох підрозділів 6-х армії західного військового округу, який дислокується у Бєлгородській області. Окупанти перемістили свій табір з селища Комсомольский, що орієнтовно розташоване у 22-23 км від кордону з Україною, до селища Хохлово за близько 50 км від кордону.