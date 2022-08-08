Західна зброя працює: росіяни пересувають сили глибше в тил навіть на території Росії – Defense Express

Російське командування пересунуло «назад» підрозділи своїх військ у Бєлгородській області, інформує ZN.ua.

Західна зброя працює: росіяни пересувають сили глибше в тил навіть на території Росії – Defense Express
© U.S. Army/ flickr

Російська окупаційна армія боїться ударів високоточної зброї ЗСУ, наданої західними союзниками, не на тимчасово окупованих територіях України, але й безпосередньо території РФ. Про це повідомило видання Defense Express, посилаючись на власні джерела.

За інформацією видання, російське командування вирішило дещо посунути «назад» польовий табір двох підрозділів 6-х армії західного військового округу, який дислокується у Бєлгородській області. Окупанти перемістили свій табір з селища Комсомольский, що орієнтовно розташоване у 22-23 км від кордону з Україною, до селища Хохлово за близько 50 км від кордону.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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