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2022-08-08
Західна зброя працює: росіяни пересувають сили глибше в тил навіть на території Росії – Defense Express
Російське командування пересунуло «назад» підрозділи своїх військ у Бєлгородській області, інформує
© U.S. Army/ flickr
Російська окупаційна армія боїться ударів високоточної зброї ЗСУ, наданої західними союзниками, не на тимчасово окупованих територіях України, але й безпосередньо території РФ. Про це повідомило видання
За інформацією видання, російське командування вирішило дещо посунути «назад» польовий табір двох підрозділів 6-х армії західного військового округу, який дислокується у Бєлгородській області. Окупанти перемістили свій табір з селища Комсомольский, що орієнтовно розташоване у 22-23 км від кордону з Україною, до селища Хохлово за близько 50 км від кордону.
Юлія Лавришин, ZN.ua