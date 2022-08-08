На південній ділянці продовжуються запеклі авіаційні бої – ОК «Південь»

На південній ділянці фронту продовжуються тактичні бої, а також обидві сторони активно використовують свою ударну та штурмову авіацію. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Південь».

«Ворог основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ та утриманні власних рубежів оборони. Намагається проводити розвідку за допомогою БпЛА, продовжує обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Протягом бойового дня здійснював авіаційні атаки штурмовою та армійською авіацією по наших позиціях. Наших втрат не допущено, – йдеться у повідомленні. – Нашою штурмовою авіацією та гелікоптерною парою нанесено три удари по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі, та ще одному опорному пункту в Бериславському».

Українська авіація спільно з ракетно-артилерійськими підрозділами за добу знищили 2?4 російських військових, один танк Т-62 та ще п’ять одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки. В районі Чарівного, в Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога з’ясовують.

Росіяни продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляли Корабельний район Миколаєва. «Градами» з лівого берега Дніпра обстріляли Нікопольський район, пошкодивши насосну станцію та десять дачних будинків. В обох випадках обійшлося без втрат

Попри шторм в Чорному морі продовжують маневрувати близько десятка бойових кораблів російського флоту, серед них напоготові чотири носії ракет типу «Калібр» та один великий десантний корабель.