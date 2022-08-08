Російські загарбники вдарили по інфраструктурному об’єкту в Харкові

Російські загарбники вдарили по Київському району Харкова. Удар нанесено по одному з інфраструктурних об’єктів міста. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Тєрєхов.

«Поки що точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо приліт інфраструктурним об'єктом», - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

За його словами вибухів було не менше семи та інформації щодо постраждалих немає.

Незадовго до цього Ігор Тєрєхов закликав жителів Харкова перейти в укриття.

«У місті дуже голосно. Прошу всіх перейти до укриття. Якщо вдома - дотримуватись правил двох стін», - зазначив мер Харкова.