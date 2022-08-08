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2022-08-08
Російські загарбники вдарили по інфраструктурному об’єкту в Харкові
В місті чутно вибухи
Окупанти завдали авіаудару по Харкову© Інформатор
Російські загарбники вдарили по Київському району Харкова. Удар нанесено по одному з інфраструктурних об’єктів міста. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Тєрєхов.
«Поки що точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо приліт інфраструктурним об'єктом», -
За його словами вибухів було не менше семи та інформації щодо постраждалих немає.
Незадовго до цього Ігор Тєрєхов закликав жителів Харкова перейти в укриття.
«У місті дуже голосно. Прошу всіх перейти до укриття. Якщо вдома - дотримуватись правил двох стін», - зазначив мер Харкова.
Артем Руденко, ZN.ua