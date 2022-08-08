Російські загарбники вдарили по інфраструктурному об’єкту в Харкові

В місті чутно вибухи

Російські загарбники вдарили по інфраструктурному об’єкту в Харкові
Окупанти завдали авіаудару по Харкову
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Російські загарбники вдарили по Київському району Харкова. Удар нанесено по одному з інфраструктурних об’єктів міста. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Тєрєхов.

«Поки що точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо приліт інфраструктурним об'єктом», - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

За його словами вибухів було не менше семи та інформації щодо постраждалих немає.

Незадовго до цього Ігор Тєрєхов закликав жителів Харкова перейти в укриття.

«У місті дуже голосно. Прошу всіх перейти до укриття. Якщо вдома - дотримуватись правил двох стін», - зазначив мер Харкова.


Артем Руденко, ZN.ua





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