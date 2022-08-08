Росіяни б'ють по Дніпропетровщині ракетами, які підвели її в Чечні: подробиці та кадри нової атаки

Росіяни б'ють по Дніпропетровщині ракетами, які підвели її в Чечні: подробиці та кадри нової атаки

У ніч на понеділок, 8 серпня, російські окупанти били по Дніпропетровщині ракетами та «Градами».

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Російська армія била по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.

"Нікопольський атакувала тричі. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах. По Марганецькій громаді стріляли з «Градів». 20 прильотів ворожих реактивних снарядів. На щастя, минулося без постраждалих", — розповів Резніченко.

По Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59. У селі Кам’янське вибухи знищили два приміщення аграрної компанії, пошкодили чотири її склади, обладнання та транспорт. У селі понівечені 9 житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали.

Відзначимо, ракети Х-59М використовувалися росією в ході бойових дій у Чечні для знищення укриттів та складів противника у горах. Але клімат Північного Кавказу наклав серйозні обмеження на застосування високоточної зброї — погані метеоумови, туман і слабка видимість призводили до зриву наведення. Тому від застосування ракет Х-59 у Чечні відмовилися після чотирьох пусків, тепер же їх відстрілюють по Україні.

У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду. Люди неушкоджені.


Тарас Галушко, politeka.net





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