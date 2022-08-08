ЗСУ дали ворогу по зубах під Краматорськом і Бахмутом: зведення Генштабу ЗСУ на ранок 8 серпня

Йде вже 166-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, на ранок понеділка, 8 серпня, ворог отримав від ЗСУ гідну відсіч під Краматорськом і Бахмутом.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф.

На Волинському та Поліському напрямках у положенні та діях противника без суттєвих змін. Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золочів, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Кутузівка, Старий Салтів, Чугуїв та Асіївка. Завдав авіаційних ударів неподалік Гусарівки та Верхнього Салтова. Активно вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював райони Великої Комишувахи, Вірнопілля, Сулигівки, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки та Долини. Завдав авіаударів біля Залиману.

На Краматорському напрямку зафіксовано ворожі обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краматорська, Сіверська, Серебрянки, Григорівки та Спірного. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки. З метою покращення тактичного положення противник вів наступальний бій в районі Верхньокам’янського. Вже традиційно зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Часів Яр, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Білогорівка та Бахмутське. Задіяв авіацію неподалік Бахмута, Яковлівки та Зайцевого.

Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Авдіївки, Пісків, Невельського, Красногорівки та Курахового. Окупанти завдали авіаударів біля Нью-Йорка, Красногорівки, Мар’їнки та Юр’ївки. Ворог вів наступальні дії у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новомихайлівка, Костянтинівка, Шевченко, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Времівка, Новосілка, Білогір’я, Степове і Полтавка. Задіяв авіацію для ударів поблизу Новомихайлівки, Пречистівки, Володимирівки та Новосілки. Вів наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Шевченко. Українські воїни зустріли окупантів точним вогнем та відкинули назад.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника продовжують зосереджуватися на утриманні займаних позицій і недопущенні просування наших військ. Ворог активно веде розвідку БпЛА. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгиного, Новогригорівки та Андріївки.

Нагадаємо, українські військові мають успіхи у напрямку ІзюмуХарківської області.

"Військові перебувають у піднесеному настрої. Виснажені, але ще є сили бити ворога і рухатися до Ізюма. Є успіхи, я не можу про них говорити. Але наші військові сунуть у напрямку Ізюма", - повідомив депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник .


Ігор Тимофєєв, Апостроф





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