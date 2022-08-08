Командир окупантів ЗАЕС: «Тут буде або російська земля – або випалена пустеля»

Російські окупанти відкрито визнають – захоплена Запорізька АЕС використовуватиметься ними для ядерного шантажу.

«Тут буде або російська земля - або випалена пустеля», - заявив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ , командувач гарнізоном ЗАЕС Валєрій Васильєв.

Виступаючи перед підлеглими, Васильєв нагадав, що загарбники замінували всі важливі об'єкти станції, і натякнув на готовність підірвати її при спробі штурму ЗСУ.

«Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською – або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку», - заявив окупант.

Життя особового складу, який неодмінно загине під час виконання наказу, загарбника не хвилює.

«Ви, воїни-визволителі, повинні розуміти, що іншого шляху в нас немає. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю!», – зазначив Васильєв.