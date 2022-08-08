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2022-08-08
В Україні немає грошей на виробництво кіно – Мінкульт
У відомстві закликають знімати фільми на кошти західних партнерів
Україні поки що не до кінематографа© joinfo.ua
Українська держава наразі не має коштів на виробництво вітчизняного кіно. Про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону.
А в той же час міністр закликав шукати інвестиції закордоном.
"Те, до чого ми закликаємо сьогодні всіх художників у різних сферах, – до колаборації з нашими західними партнерами", - сказав Ткаченко.
За словами міністра така співпраця допоможе залучити кошти не з українського бюджету.
Артем Руденко, ZN.ua