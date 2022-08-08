В Україні немає грошей на виробництво кіно – Мінкульт

У відомстві закликають знімати фільми на кошти західних партнерів

В Україні немає грошей на виробництво кіно – Мінкульт
Україні поки що не до кінематографа
© joinfo.ua

Українська держава наразі не має коштів на виробництво вітчизняного кіно. Про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

Відповідаючи на питання, чи має держава кошти на фінансування вітчизняного кінематографу, Олександр Ткаченко однозначно заявив, що грошей немає.

А в той же час міністр закликав шукати інвестиції закордоном.

"Те, до чого ми закликаємо сьогодні всіх художників у різних сферах, – до колаборації з нашими західними партнерами", - сказав Ткаченко.

За словами міністра така співпраця допоможе залучити кошти не з українського бюджету.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Блок рекламы


Похожие новости
Вбивав у Сирії, а загинув в Україні: ЗСУ знищили підполковника спецназу ФСБВбивав у Сирії, а загинув в Україні: ЗСУ знищили підполковника спецназу ФСБ
Спікер Повітряних сил ЗСУ повідомив, якої зброї не вистачає УкраїніСпікер Повітряних сил ЗСУ повідомив, якої зброї не вистачає Україні
В Україні продовжать загальну мобілізацію після 23 серпня: кого почнуть призивати до лав ВСУВ Україні продовжать загальну мобілізацію після 23 серпня: кого почнуть призивати до лав ВСУ
Щонайменше десять російських генералів загинуло в Україні – британська розвідкаЩонайменше десять російських генералів загинуло в Україні – британська розвідка
В Україні хочуть ухвалити закон про пересування військовозобов'язаних: про що йдеться у документіВ Україні хочуть ухвалити закон про пересування військовозобов'язаних: про що йдеться у документі
Bloomberg: Війна в Україні дає три уроки для світових систем постачання продовольстваBloomberg: Війна в Україні дає три уроки для світових систем постачання продовольства
Македонія підставила Україні плече у вигляді танків та літаків – ПодолякМакедонія підставила Україні плече у вигляді танків та літаків – Подоляк
Питну воду в Україні почали подавати за воєнними нормативам: вода може пахнути, мати присмак та колірПитну воду в Україні почали подавати за воєнними нормативам: вода може пахнути, мати присмак та колір
Від рук російських загарбників загинула 361 дитина в Україні — Офіс генпрокурораВід рук російських загарбників загинула 361 дитина в Україні — Офіс генпрокурора
"Жодних прав і свобод": в Офісі президента пояснили, чим загрожує Україні "заморозка війни""Жодних прав і свобод": в Офісі президента пояснили, чим загрожує Україні "заморозка війни"
Последние новости
Подгружаем последние новости