В Україні немає грошей на виробництво кіно – Мінкульт

Українська держава наразі не має коштів на виробництво вітчизняного кіно. Про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

Відповідаючи на питання , чи має держава кошти на фінансування вітчизняного кінематографу, Олександр Ткаченко однозначно заявив, що грошей немає.

А в той же час міністр закликав шукати інвестиції закордоном.

"Те, до чого ми закликаємо сьогодні всіх художників у різних сферах, – до колаборації з нашими західними партнерами", - сказав Ткаченко.

За словами міністра така співпраця допоможе залучити кошти не з українського бюджету.