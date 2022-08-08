Війна в Грузії: США закликали Росію виконати умови угоди

США також закликають народи України та Грузії до солідарності на тлі агресії РФ, інформує ZN.ua.

Війна в Грузії: США закликали Росію виконати умови угоди
© Офіс президента

США підтримують народ Грузії у прагненні захистити свій суверенітет та територіальну цілісність та знайти мирне вирішення конфлікту. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен у заяві з нагоди 14-ї річниці вторгнення Росії до Грузії.

За його словами, народи України та Грузії мають згуртуватися на тлі нової агресії Росії проти України, оскільки народ Грузії пройшов ті самі випробування, які зараз проходять українці: дезінформацію, так звану "бордеризацію" та масове переміщення.

Держсекретар наголосив, що Росія має виконати взяті на себе у 2008 році зобов'язання в рамках угоди про припинення вогню.

"Вивести свої сили на позиції, що існували до початку конфлікту, та надати безперешкодний доступ для доставки гуманітарної допомоги. Вона також має скасувати своє визнання грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії. Це необхідно для того, щоб сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб могли безпечно та з гідністю повернутися у свої будинки", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, внаслідок нападу російських військ на територію Грузії остання втратила контроль над Абхазією та Південною Осетію, які Грузія та більшість країн-членів ООН вважають частиною Грузії. Бої тривали п'ять днів. З 14 по 16 серпня президентами Абхазії, Південної Осетії, Грузії та Росії було підписано план мирного врегулювання конфлікту.

За матеріалами: Державний департамент США /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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