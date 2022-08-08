З російського полону з початку війни звільнили 600 українців

Майже 6 тисяч дітей депортували на територію країни-агресора, інформує ZN.ua.

З російського полону з початку війни звільнили 600 українців
© Головне управління розвідки Міністерства оборони України

З початку війни Росії в Україні з полону повернулися майже 600 українців, з них цивільних трохи більше ніж 100. Про це повідомив голова Національного інформаційного бюро Олександр Смирнов.

За його словами, на російських солдатів держава обмінювала лише військових. Також встановлено, що на території держави-агресора знаходяться 5911 дітей, депортованих на ворожу територію. В Україні створено платформу для пошуку депортованих та зниклих безвісти дітей, за допомогою якої вдається повертати дітей на територію України.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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