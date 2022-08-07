ЗСУ відкинули ворога на слов'янському напрямі — Генштаб

Війська Росії вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцево, Яковлівка та Вершина, успіху не мали та відійшли, інформує ZN.ua.

ЗСУ відкинули ворога на слов'янському напрямі — Генштаб
© Генеральний штаб ЗСУ

Триває сто шістдесят п'ята доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню. Станом на 18:00 07.08.2022, Генштаб ЗСУ інформує про те, що противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей.

До планів противника також входить утримання захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Також створення умов для відновлення наступу на окремих напрямках, блокування морських комунікацій України в Чорному морі.

На слов'янському напрямі окупанти намагалися провадити штурмові дії. Українські воїни придушили цю спробу та відкинули ворога назад. Поблизу Богородичного та Долини ворожа розвідка боєм завершилася для окупантів втратами та відступом.

ЗСУ успішно відбили штурмові дії ворога поблизу Верхньокам'янського, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцево, Яковлівка та Вершина, успіху не мав, відійшов. Поблизу Кодеми продовжуються бойові дії.

Ворог намагався визначити систему оборони наших військ недалеко від Білогорівки силами диверсійних груп, але був виявлений та знешкоджений.

Російські окупанти намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Піски та Мар'їнка. Бойові дії у цьому районі продовжуються.


Антон Герасименко, ZN.ua





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