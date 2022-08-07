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2022-08-07
Спікер Повітряних сил ЗСУ повідомив, якої зброї не вистачає Україні
Насамперед необхідно захистити небо.
© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що для успішного захисту повітряного простору Україні потрібні багатоцільові винищувачі.
"Багатоцільові винищувачі є зброєю, яка допомогла б суттєво для деокупації наших територій як у роботі з повітряними цілями, так і за наземними. Багатоцільові винищувачі західних зразків мають сучасне озброєння, сучасні радари", - заявив він в ефірі національного телемарафону.
Він додав, що українські пілоти повністю контролюють небо над Україною, а російська авіація не залітала три місяці.
Оксана Лебедина, ZN.ua