Спікер Повітряних сил ЗСУ повідомив, якої зброї не вистачає Україні

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що для успішного захисту повітряного простору Україні потрібні багатоцільові винищувачі.

"Багатоцільові винищувачі є зброєю, яка допомогла б суттєво для деокупації наших територій як у роботі з повітряними цілями, так і за наземними. Багатоцільові винищувачі західних зразків мають сучасне озброєння, сучасні радари", - заявив він в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що українські пілоти повністю контролюють небо над Україною, а російська авіація не залітала три місяці.