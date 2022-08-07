Поліція Латвії припиняє охорону будівель закритих генконсульств Росії

Поліція Латвії припиняє охорону будівель раніше закритих генеральних консульств РФ у Даугавпілсі та Лієпаї, повідомляє LSM.

"Державна поліція більше не охоронятиме російські генконсульства в Даугавпілсі та Лієпаї. Дипломатичні працівники цих генконсульств були оголошені небажаними особами в Латвії", – йдеться у повідомленні.