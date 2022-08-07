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2022-08-07
Поліція Латвії припиняє охорону будівель закритих генконсульств Росії
Дипломатичні працівники генконсульств РФ були оголошені небажаними особами у Латвії, інформує
© depositphotos / PromesaStudio
Поліція Латвії припиняє охорону будівель раніше закритих генеральних консульств РФ у Даугавпілсі та Лієпаї,
"Державна поліція більше не охоронятиме російські генконсульства в Даугавпілсі та Лієпаї. Дипломатичні працівники цих генконсульств були оголошені небажаними особами в Латвії", – йдеться у повідомленні.
Раніше у квітні глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що країна закриває генконсульства РФ у Лієпаї та Даугавпілсі. Пізніше РФ закрила представництва Латвії у Петербурзі та Пскові. З 30 травня закрилася канцелярія посольства Латвії у Калінінграді.
Антон Герасименко, ZN.ua