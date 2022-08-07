В Україні продовжать загальну мобілізацію після 23 серпня: кого почнуть призивати до лав ВСУ

Загальна мобілізація в Україні триває поки що до 23 серпня, проте швидше за все її продовжать. Експерти попереджають, що підрозділи Збройних сил України потребують постійної ротації, доукомплектування та формування постійних резервів. Про закінчення війни говорити ще не доводиться, тому, скоріше за все, через 2 тижні мобілізацію доведеться продовжувати.

В Україні продовжать загальну мобілізацію після 23 серпня: кого почнуть призивати до лав ВСУ

Представник командування ЗСУ Роман Горбач зазначив, що якщо буде продовжено мобілізацію та оголошено наступну хвилю, то мобілізуватимуть не лише офіцерів. Все залежатиме від загального стану як на бойових порядках, так і від потреб військовослужбовців. Призвати можуть також і сержантів, і солдатів, якщо буде така потреба.

В Україні продовжать загальну мобілізацію після 23 серпня: кого почнуть призивати до лав ВСУ
Керівництво Сухопутних військ ЗСУ стверджує, що мобілізація проходить без будь-яких хвиль, і призивають тих, кого потребує армія.

ЗСУ постійно формують списки так званого "бойового резерву", який може бути задіяний під час затягування війни з Росією.

У будь-якому разі продовження призову залежатиме від прямих потреб української армії. Офіційного рішення про можливе продовження загальної мобілізації поки що прийнято не було.

Раніше повідомлялося, чому призовників, викликаних до військкомату, можуть одразу відправити на фронт.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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