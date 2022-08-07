На донецькому напрямку ЗСУ завдали удару по скупченню військової техніки та живої сили окупантів

За добу морські піхотинці ліквідували 15 окупантів та один склад з боєприпасами, інформує ZN.ua.

На донецькому напрямку ЗСУ завдали удару по скупченню військової техніки та живої сили окупантів
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Підрозділи морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України продовжують знищувати військові склади окупантів та тримати оборону на займаних рубежах. На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили у суботу, 6 серпня, один склад з боєприпасами військ РФ, інформує пресслужба ВМС ЗСУ.

"Протягом вчорашньої доби, 6 серпня, на донецькому напрямку морські піхотинці знищили до 15 чоловік живої сили ворога та один склад з боєприпасами. Також вогневе ураження було завдано ворогу нашими артилерійськими підрозділами, втрати уточнюються", - йдеться в повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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