На донецькому напрямку ЗСУ завдали удару по скупченню військової техніки та живої сили окупантів

Підрозділи морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України продовжують знищувати військові склади окупантів та тримати оборону на займаних рубежах. На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили у суботу, 6 серпня, один склад з боєприпасами військ РФ , інформує пресслужба ВМС ЗСУ.

"Протягом вчорашньої доби, 6 серпня, на донецькому напрямку морські піхотинці знищили до 15 чоловік живої сили ворога та один склад з боєприпасами. Також вогневе ураження було завдано ворогу нашими артилерійськими підрозділами, втрати уточнюються", - йдеться в повідомленні.