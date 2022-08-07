У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
У селі Ясногородка Макарівського району на Київщині затримали велику групу диверсантів. Декілька чоловіків спробували втекти, але також були затримані, інформує
Першими деталями про це поділилися на каналі Ірпінь | Буча | Вінниця.
За інформацією джерел, у Ясногородці затримали людей, ще двоє зникли в лісі, але пізніше їх теж упіймали. 6 серпня затримали та передали Службі безпеки України дванадцять диверсантів. Деталями затримання групи пообіцяли поділитися згодом. На каналі також з'явилось відео затримання чоловіків.
Раніше в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ розповіли про те, що у лісі на Київщині затримали групу чоловіків, які не змогли пояснити мету свого перебування. Є підозра, що це була ворожа диверсійно-розвідувальна група.
З початку війни, яку у лютому розв'язала РФ, в Україні затримали понад 1600 осіб, причетних до диверсійної діяльності.