У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці

У селі Ясногородка Макарівського району на Київщині затримали велику групу диверсантів. Декілька чоловіків спробували втекти, але також були затримані, інформує Апостроф .

Першими деталями про це поділилися на каналі Ірпінь | Буча | Вінниця.

За інформацією джерел, у Ясногородці затримали людей, ще двоє зникли в лісі, але пізніше їх теж упіймали. 6 серпня затримали та передали Службі безпеки України дванадцять диверсантів. Деталями затримання групи пообіцяли поділитися згодом. На каналі також з'явилось відео затримання чоловіків.

Офіційних даних про затримання наразі немає.

Раніше в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ розповіли про те, що у лісі на Київщині затримали групу чоловіків, які не змогли пояснити мету свого перебування. Є підозра, що це була ворожа диверсійно-розвідувальна група.