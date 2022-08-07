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2022-08-07
Окупантів стало менше на 300 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Найбільших втрат російські вбивці зазнали на донецькому напрямку, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Почалася 165 доба протистоянні України російським загарбникам. Генштаб Збройних Сил України
Так, починаючи з 24 лютого російські окупанти втратили:
- особового складу – близько 42200 (+300) одиниць;
- танків – 1805 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 4055 (+4) од.;
- артилерійських систем – 958 (+3) од.;
- РСЗВ – 260 (+0) од.;
- засобів ППО – 132 (+5) од.;
- літаків – 223 (+0) од.;
- гелікоптерів – 191 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6) од.;
- крилатих ракет – 182 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2978 (+8) од;,
- спеціальної техніки – 86 (+1) од.
«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua