Окупантів стало менше на 300 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Найбільших втрат російські вбивці зазнали на донецькому напрямку, інформує ZN.ua.

Окупантів стало менше на 300 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Почалася 165 доба протистоянні України російським загарбникам. Генштаб Збройних Сил України повідомив про орієнтовні втрати противника станом на 7 серпня.

Так, починаючи з 24 лютого російські окупанти втратили:

  • особового складу – близько 42200 (+300) одиниць;
  • танків – 1805 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 4055 (+4) од.;
  • артилерійських систем – 958 (+3) од.;
  • РСЗВ – 260 (+0) од.;
  • засобів ППО – 132 (+5) од.;
  • літаків – 223 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 191 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6) од.;
  • крилатих ракет – 182 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2978 (+8) од;,
  • спеціальної техніки – 86 (+1) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.





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