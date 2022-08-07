Окупантів стало менше на 300 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Почалася 165 доба протистоянні України російським загарбникам. Генштаб Збройних Сил України повідомив про орієнтовні втрати противника станом на 7 серпня.

Так, починаючи з 24 лютого російські окупанти втратили:

особового складу – близько 42200 (+300) одиниць;

танків – 1805 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 4055 (+4) од.;

артилерійських систем – 958 (+3) од.;

РСЗВ – 260 (+0) од.;

засобів ППО – 132 (+5) од.;

літаків – 223 (+0) од.;

гелікоптерів – 191 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6) од.;

крилатих ракет – 182 (+0) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2978 (+8) од;,

спеціальної техніки – 86 (+1) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.