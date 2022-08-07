"Буде наступний етап": у США попередили, до чого готуватися українцям та скільки ще триватиме війна

Прийдешня зима буде важкою для Європи, України та навіть росії, зокрема, щодо енергоресурсів, проте надважкі часи ще попереду, адже після зими буде наступний етап військових дій.

Про це заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер у розмові з українськими жуналістами.

"Я вважаю, що ця зима буде важка для всіх: Європи, України та для росії також. Але ми будемо надавати не тільки військову допомогу, але і фінансову, гуманітарну. Для ЄС зима буде важкою через проблеми з енергоресурсами. Вони готуються до зими. Нещодавно спілкувався з представником Німеччини, велику проблему складають вартість енергоносіїв. Вони намагаються прорахувати, як пережити все", – розповів Волкер.

На його думку, війна в Україні триватиме наступного року й навесні, й влітку.

"Треба розуміти, що надважкі часи ще попереду. Але Україна зробила величезний прогрес, щоб опинитися там, де вона є зараз. Треба готуватися, що важко після зими буде, бо буде наступний етап військових дій. Війна триватиме наступного року і весною, і літом", – наголосив американський дипломат.