Окупанти обстріляли Сумську область: зафіксовано близько 200 "прильотів"

Війська РФ у суботу, 6 серпня, обстріляли Есманську, Буринську, Шалигінську, Білопільську та Миколаївську громади Сумської області. Зафіксовано близько 200 "прильотів", заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Зокрема, у Глухівській громаді близько 11.00 був обстріл із гранатометів – 10 "прильотів" та зі стрілецького озброєння. В Есманській громаді з 10:40 проходив артобстріл території – 15 прильотів", - зазначив Живицький у Telegram.

Окупанти обстріляли також Білопільську, Шалигінську та Буринську громаду з артилерії. Зафіксовано 108 "прильотів".

У Миколаївській громаді війська РФ обстрілювали населені пункти з мінометів (7 "прильотів") та артилерії (попередньо – САУ – 20 "прильотів").

На щастя, жертв та постраждалих немає.