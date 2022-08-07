Українські військові звільнили понад тисячу населених пунктів

Збройні сили України звільнили від російської окупації 1 060 населених пунктів, повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення. Більшість з них потребує значних відновлювальних робіт, розмінування та будівництва соціальних об’єктів.

Допомогти з відбудовою можуть партнери. Цього тижня делегація Естонії відвідала постраждалі від окупації райони Житомирської області та обрала об?єкти для фінансування.

Першочергові відновлювальні роботи передбачають створення умов для нормального життя людей та підготовку до осінньо-зимового сезону. Більшість робіт планується закінчити протягом серпня-вересня.