Окупанти офіційно почали приховану мобілізацію в Маріуполі

На війну планують відправляти під виглядом «служби за контрактом»

Окупанти офіційно почали приховану мобілізацію в Маріуполі
У Маріуполі окупанти починають приховану "мобілізацію"
© Getty Images

В окупованому Маріуполі фактично почалась прихована мобілізація. Росіяни процес вербовки на війну називають «службою за контрактом». Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

За його повідомленням, з сьогоднішнього дня окупанти почали рекламувати так звану «службу за контрактом» на підконтрольних їм Telegram-каналах.

За інформацією Андрющенко, весь тиждень у Маріуполі знаходився ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін, а нинішній «гауляйтер» Маріуполя Іващенко працював під його особистим наглядом.

Саме під час візиту Пушиліна обговорювалось питання так званої «мобілізації». Офіційний старт мобілізаційній кампанії хочуть дати одразу після проведення псевдореферендуму «Повернення в Росію». «Мобілізацію» планують провести по «законам ДНР». Робиться це для того, аби весь негатив від проведення «мобілізації» залишився на «ДНР».

«Маріупольські чоловіки. Все, що гарантує мобілізація в окупантів - смерть в окопі з ганьбою. Біжить. Біжить поки є час. Судячи з вербовки - годинник зворотного відліку запущено», - резюмував радник мера Маріуполя.


Артем Руденко, ZN.ua





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