В Луганській області загарбники вже визначилися з місцями проведення псевдореферендуму — Гайдай

Російські загарбники швидкими темпами готуються до псевдореферендуму в Луганській області. Окупанти вже визначилися з місцями проведення псевдоголосування та активно агітують людей. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, на фейковий «референдум» окупанти намагаються заманювати людей продуктами, водою та будматеріалами, а також обіцянками кращого життя з екрана пересувного телевізора, «який цілий день промиває мізки населенню в окупованих містах».

Гайдай підкреслив, що це нагадує шантаж.

«Ми вам допоможемо задовольнити первинні потреби, а ви йдете на «референдум. Як ні - помирайте, і без вас результат намалюємо», - описав Гайдай «тактику» російських загарбників.

Голова ОВА також додав, що окупанти складають реєстр приміщень для проведення псевдореферендуму.

Крім того, в кожному населеному пункті вже з‘явилися брехливі пропагандистські газети-вісники, які мають змусити місцевих жителів прийти і «віддати голос».