В Луганській області загарбники вже визначилися з місцями проведення псевдореферендуму — Гайдай

Вже з‘явилися і пропагандистські газети, які мають змусити місцевих жителів прийти на псевдоголосування, інформує ZN.ua.

Російські загарбники швидкими темпами готуються до псевдореферендуму в Луганській області. Окупанти вже визначилися з місцями проведення псевдоголосування та активно агітують людей. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, на фейковий «референдум» окупанти намагаються заманювати людей продуктами, водою та будматеріалами, а також обіцянками кращого життя з екрана пересувного телевізора, «який цілий день промиває мізки населенню в окупованих містах».

Гайдай підкреслив, що це нагадує шантаж.

«Ми вам допоможемо задовольнити первинні потреби, а ви йдете на «референдум. Як ні - помирайте, і без вас результат намалюємо», - описав Гайдай «тактику» російських загарбників.

Голова ОВА також додав, що окупанти складають реєстр приміщень для проведення псевдореферендуму.

Крім того, в кожному населеному пункті вже з‘явилися брехливі пропагандистські газети-вісники, які мають змусити місцевих жителів прийти і «віддати голос».


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Блок рекламы


Похожие новости
В МВС розповіли, в якій області не було "прильотів" від початку вторгнення РФ в УкраїнуВ МВС розповіли, в якій області не було "прильотів" від початку вторгнення РФ в Україну
За минулу добу окупанти завдали 30 ударів по Донецькій області, є загиблі та поранені — НацполіціяЗа минулу добу окупанти завдали 30 ударів по Донецькій області, є загиблі та поранені — Нацполіція
Ситуація на Запоріжжі різко загострилася, що зараз відбувається в області: "Наша армія ще раз просить..."Ситуація на Запоріжжі різко загострилася, що зараз відбувається в області: "Наша армія ще раз просить..."
Попри перекидання частини живої сили та техніки на південь, основні зусилля ворог зосередив на сході України — ГайдайПопри перекидання частини живої сили та техніки на південь, основні зусилля ворог зосередив на сході України — Гайдай
Зеленський доручив посилити захист Харкова та області з повітряЗеленський доручив посилити захист Харкова та області з повітря
Російські загарбники провокують блекаут на ЗАЕС
"Загарбники підуть з Енергодару": у Запорізькій ОВА розповіли про першочергове завдання"Загарбники підуть з Енергодару": у Запорізькій ОВА розповіли про першочергове завдання
Українські військові збили ракету комплексу С-300 у Запорізькій областіУкраїнські військові збили ракету комплексу С-300 у Запорізькій області
В Херсонській області окупаційна влада змушує аграріїв сплачувати "податки" за законами РФВ Херсонській області окупаційна влада змушує аграріїв сплачувати "податки" за законами РФ
В Херсонській області ЗСУ знищили склад із боєкомплектом РФВ Херсонській області ЗСУ знищили склад із боєкомплектом РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости