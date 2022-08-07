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2022-08-07
В МВС розповіли, в якій області не було "прильотів" від початку вторгнення РФ в Україну
Найбільше війська РФ обстрілювали Луганську область.
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Перший заступник глави МВС України Євген Єнін в
"Якщо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад три тисячі разів, Луганська - чотири тисячі разів, Миколаївська була обстріляна 700 разів. Залишається одна єдина область, в яку, слава Богу, поки що не прилітало, це Чернівецька область", - наголосив Єнін.
Анна Конюченко, ZN.ua