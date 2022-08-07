В МВС розповіли, в якій області не було "прильотів" від початку вторгнення РФ в Україну

Перший заступник глави МВС України Євген Єнін в ефірі телемарафону заявив, що лише в Чернівецькій області не було "прильотів" від початку вторгнення РФ в Україні.

"Якщо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад три тисячі разів, Луганська - чотири тисячі разів, Миколаївська була обстріляна 700 разів. Залишається одна єдина область, в яку, слава Богу, поки що не прилітало, це Чернівецька область", - наголосив Єнін.