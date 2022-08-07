В Україні хочуть ухвалити закон про пересування військовозобов'язаних: про що йдеться у документі

Призовникам, військовозобов'язаним та резервістам можна буде вільно пересуватися Україною без отримання дозволу на це у військкоматі. Зараз їм забороняється виїзд за межі місць проживання, інформує Апостроф.

Повідомлення про це з'явилось на сайті парламенту.

Сам тест проекту наразі не з'явився на офіційному сайті ВРУ, але є інформація про те, що його передали на розгляд керівництва парламенту.

Крім того, про ініціативу на своїй сторінці у facebook написав народний депутат Дмитро Чорний. За його словами, у Раді зареєстрували законопроект №7522, який стосується безперешкодного переміщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів територією країни без отримання відповідного дозволу у військкоматі

"Ідея проста - прибрати "мертву" та потенційно корупційну норму про отримання відповідних дозволів згідно із законодавством датованим 1992 роком", - пояснив він.


Інна Погрібна, Апостроф





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