За минулу добу окупанти завдали 30 ударів по Донецькій області, є загиблі та поранені — Нацполіція

За минулу добу, 6 серпня, російські окупанти завдали 30 ударів по Донецькій області. Війська РФ били авіацією, ракетами, артилерією, «Ураганами» та «Градами». Унаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені мирні жителі. Про це повідомила Нацполіція.

За даними поліції, від російських снарядів постраждали 16 населених пунктів області.

Зокрема, війська РФ обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Залізне, Краматорськ, Курахове, Красногорівка, Соледар, смт Південне, Нью-Йорк, села Первомайське, Новоселівка, Очеретине, Сонцівка, Георгіївка, Максимільянівка, Карлівка.

Зазначається, що окупанти застосували проти мирного населення всі види зброї від танків до авіаційних ракет НУРС.

Внаслідок ворожих ударів зруйновано та пошкоджено 22 цивільних об’єкти, зокрема, 13 житлових будинків, школу, пішохідний міст, цех металоконструкцій, склад з насінням, а також коксохімічний завод.