Гауляйтер Нової Каховки Віталій Гура помер у реанімації

Його розстріляли із пістолета Макарова.

Гауляйтер Нової Каховки Віталій Гура помер у реанімації
© Википедия

Колаборант і так званий “голова військово-цивільної адміністрації” Каховського району Херсонської області Віталій Гура став “колишнім”.

Як повідомляє російське офіційне агентство ТАРС із посиланням на Катерину Губарєву, яку агентство називає заступником голови військово-цивільної «адміністрації» окупованої Херсонської області, Гура помер у реанімації.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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