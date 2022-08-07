Гауляйтер Нової Каховки Віталій Гура помер у реанімації

Колаборант і так званий “голова військово-цивільної адміністрації” Каховського району Херсонської області Віталій Гура став “колишнім”.

Як повідомляє російське офіційне агентство ТАРС із посиланням на Катерину Губарєву, яку агентство називає заступником голови військово-цивільної «адміністрації» окупованої Херсонської області, Гура помер у реанімації.