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2022-08-07
Гауляйтер Нової Каховки Віталій Гура помер у реанімації
Його розстріляли із пістолета Макарова.
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Колаборант і так званий “голова військово-цивільної адміністрації” Каховського району Херсонської області Віталій Гура став “колишнім”.
Як повідомляє російське офіційне агентство ТАРС із посиланням на Катерину Губарєву, яку агентство називає заступником голови військово-цивільної «адміністрації» окупованої Херсонської області, Гура помер у реанімації.
Юлія Мельничук, ZN.ua