Мер Мелітополя розповів, як окупанти планують проводити псевдореферендум

Із половини населення, яке залишилось в місті, менше 10% підтримують загарбників, інформує ZN.ua.

Мер Мелітополя розповів, як окупанти планують проводити псевдореферендум
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Російські загарбники планують провести псевдоголосування у Мелітополі «на дому». Зокрема, окупанти протягом тижня збираються з озброєними військовими ходити по домівках і «опитувати» мелітопольців. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

При цьому, він підкреслив, що із половини населення, яке залишилось в місті, менше 10% підтримують російських загарбників.

Федоров нагадав, що за допомогу в організації псевдореферендуму загрожує реальна кримінальна відповідальність.

«Копійки рашистів не варті ув’язнення», - наголосив він.

Також мер міста розповів про рух спротиву. За його словами, мета партизанів — зупинити постачання Росією важкого озброєння, а також інформування українських силових структур щодо переміщення військ РФ.

Федоров повідомив, що за останній тиждень щодня через Мелітополь рухається по 3-4 колони техніки окупантів.

Крім того, мер розповів, що через відсутність газу взимку у Мелітополі не буде опалення, тому жителі міста виїжджають.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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