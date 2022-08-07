Мер Мелітополя розповів, як окупанти планують проводити псевдореферендум

Російські загарбники планують провести псевдоголосування у Мелітополі «на дому». Зокрема, окупанти протягом тижня збираються з озброєними військовими ходити по домівках і «опитувати» мелітопольців. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

При цьому, він підкреслив, що із половини населення, яке залишилось в місті, менше 10% підтримують російських загарбників.

Федоров нагадав, що за допомогу в організації псевдореферендуму загрожує реальна кримінальна відповідальність.

«Копійки рашистів не варті ув’язнення», - наголосив він.

Також мер міста розповів про рух спротиву. За його словами, мета партизанів — зупинити постачання Росією важкого озброєння, а також інформування українських силових структур щодо переміщення військ РФ .

Федоров повідомив, що за останній тиждень щодня через Мелітополь рухається по 3-4 колони техніки окупантів.

Крім того, мер розповів, що через відсутність газу взимку у Мелітополі не буде опалення, тому жителі міста виїжджають.