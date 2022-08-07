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2022-08-07
На Тайвань прибула делегація чиновників із Литви
Візит триватиме п'ять днів.
Делегація чиновників з Литви на чолі з міністром транспорту та комунікацій Агнє Вайчюкявічюте прибула на Тайвань із візитом, який триватиме п'ять днів. Мета візиту литовської делегації – «зміцнення стратегічної співпраці та ділових зв'язків у передових секторах», повідомляє
У листопаді 2021 року у Вільнюсі відкрилося представництво Тайваню. Влада КНР вважала, що цей крок порушує політику «одного Китаю» і відкликала свого посла в прибалтійській країні, а в листопаді знизив рівень дипвідносин із Вільнюсом до повірених у справах.
Також уряд КНР призупинив вантажні залізничні перевезення до Литви та зменшив кредитний ліміт для литовських підприємств. Литва також відкликала свого посла з Китаю.
Олена Середа, ZN.ua